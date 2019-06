Vente des cartes: Yenne mobilise le Parti socialiste

Le parti socialiste, engagé dans la Coalition Benno Bokk Yaakar, peine depuis quelques années à assumer un leadership politique. Devenant une formation « Yobaléma », certains membres, refusant cette option ont décidé de quitter le parti pour d’autres aventures. Mais, les verts de la Ville de Yenne s’accroche à cette formation et refusent de céder.



Aujourd’hui, ils ont rassemblé les militants pour remobiliser et massifier davantage le parti de Senghor.



Malgré tout, les socialistes ont reconnu que le parti avec ses multiples tensions a perdu du terrain sur l’étendue du territoire national. Sur ce, ils appellent à une réunification pour mieux dynamiser le parti. « Le parti a perdu du terrain. On devrait travailler davantage pour le renforcer », a invité les socialistes lors de cette assemblée.



Et, ils ont déploré le comportement de certains camarades de parti qui attendent la veille d’une élection pour faire du tourisme électoral. « Il faut rassembler la base pour échanger avec les militants », exhortent-ils, au micro de Sud Fm.



