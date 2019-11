Vente des parts de Kosmos: Tout est à reprendre

Kosmos Energy avait annoncé qu'il allait mettre sur le marché les 20% de ses parts au Sénégal et en Mauritanie. Et il y a quelques mois, l'info selon laquelle la vente de ses participations serait actée, circulait. Cependant, «Afrique Intelligence», renseigne que les conditions de cession des deux tiers des participations de la junior américaine à Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc), ont récemment changé. Tout le processus est à reprendre, renseignent-ils.

