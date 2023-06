Vente illégale d’alcool et détention de drogue: Marcel Sène et son cousin Modou Ndong écopent de peine ferme

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juin 2023 à 10:33

Fortunes diverses pour les deux cousins Marcel Sène et Modou Ndong. Respectivement poursuivis pour détention de drogue et exploitation illégale de boissons alcoolisées, et usage et détention de drogue à Ngohé, les deux hommes ont réfuté les charges face au juge. Ce qui n’a pas empêché leur condamnation à des peines de prison ferme après que leur culpabilité a été reconnue. Au début de ce mois de juin, les éléments de l’Ocrtis de Bambey ont été informés anonymement d’un vaste réseau de trafic de drogue et d’une exploitation illégale de débit de boissons alcoolisées.



Ayant effectué une descente sur les lieux, les policiers ont constaté la véracité des faits, d’autant qu’ils ont découvert Marcel Sène en train de s’adonner à la vente illicite de boissons alcoolisées dans sa cour. Et ce, au su et au vu de tous, sans la moindre autorisation administrative. Faisant le tour de la concession, les limiers ont fait une autre découverte. Dans une des chambres de la maison de Marcel Sène, ils ont retrouvé sur deux cornets de chanvre indien soigneusement dissimulés sous un matelas. Questionné sur cette découverte, le maître des lieux désigne automatiquement son cousin Modou Ndong comme étant le propriétaire de la drogue.



D’ailleurs, c’est lui-même qui a conduit les éléments de l’Ocrtis à son cousin arrêté en même temps que lui. A l’enquête, les mis en cause ont botté en touche les accusations portées à leur encontre. Hier devant la barre du tribunal des flagrants délits de Diourbel, ils ont adopté le même système de défense consistant à la dénégation automatique. Mais ils ont fini par se trahir mutuellement. « Je suis un jeune père de famille. C’est pourquoi, je n’ai jamais été tenté par la drogue. Je reconnais avoir vendu de l’alcool depuis un certain temps, parce que j’ignorais que c’était interdit par la loi, mais je n’ai jamais usé ou même vendu de drogue de toute ma vie. Il est vrai que le stock retrouvé chez moi m’appartient, comme je l’ai dit à l’enquête, mais pour ce qui est de la drogue que j’ai vue en même temps que les flics, j’ignore complètement son origine. Tout ce dont je suis certain, c’est qu’elle appartient à mon cousin Modou Ndong qui avait séjourné dans cette chambre la veille de la descente des policiers», a déclaré Marcel Sène. Archi faux, a rétorqué Modou Ndong qui a toutefois admis qu’il consomme de la drogue depuis plusieurs années. Lui aussi a mouillé son cousin Marcel Sène à appartiendrait la drogue. «Je suis un fumeur de chanvre indien depuis mon plus jeune âge, mais je tiens à préciser que je n’ai jamais trafiqué de drogue de toute ma vie. La dernière fois, j’ai acheté du chanvre indien pour une valeur de 25.000 Fcfa pour ma propre consommation. La drogue découverte chez Marcel n’est pas ma propriété, mais plutôt la sienne. Si la drogue m’appartenait, ce n’est pas ici que je vais le nier. Je ne fais que fumer», s’est défendu Modou Ndong.



Lorsque le procureur a requis « l’application de la loi », se rapportant ainsi à la clairvoyance du tribunal, Me Serigne Diongue, l'avocat de Marcel Sène, a plaidé pour une application bienveillante de la loi pour son client pour ce qui est de la charge d'exploitation de boissons alcoolisées. Mais, il a plaidé pour la relaxe pour le chef de détention et usage de drogue. Après en avoir délibéré, le tribunal des flagrants délits de Diourbel a disqualifié les faits en détention et cession et détention et usage et a déclaré les deux prévenus coupables. Marcel Sène écope d’un mois de prison ferme tandis que son cousin Modou Ndong a pris deux mois d’emprisonnement ferme. La drogue et les boissons alcoolisées mises sous scellés, l’argent et les autres objets retrouvés chez eux lors de leur arrestation leur ont été confisqués sur ordonnance du tribunal.

Ndèye Fatou Kébé