Vente illégale de produits pharmaceutiques: Un marchand ambulant et son acolyte déférés au parquet

Rédigé par leral.net le Lundi 26 Juillet 2021

Le marchand ambulant I. D. ainsi que son acolyte L.D. ont été déférés au parquet pour vente illégale de produits pharmaceutiques. Les mis en cause sont tombés dans les filets de la Police de Grand-Yoff, au cours d’une opération de sécurisation, en possession de médicaments prohibés.



D'aprés "L'As", ils ont été interpellés et conduits avec leurs produits contrefaits à la Police, avant d’être placés en garde-à-vue. Au terme de la garde-à-vue, les deux marchands ont été présentés au procureur.

