Vente illicite de boulettes pour fesses: Alima suppo et Cie déférés ce mercredi

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2025 à 11:38 | | 0 commentaire(s)|

D’après L’Observateur, Alima Sow dite «Alima suppo», trois de ses assistantes et trois autres commerçants de boulettes pour fesses devraient être déférés au parquet ce mercredi 29 janvier. Le journal repris parcouru par Seneweb, rapporte que ces derniers sont en garde à vue au commissariat central de Guédiawaye. Ils ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur la vente de produits censés donner des rondeurs aux femmes qui les utilisent.



Malheureusement pour beaucoup, ces «médicaments» ont été source de crises cardiaques, d’Avc, de maladies et de mort brutale, d’après des témoignages recueillis par le journal du Groupe futurs médias.

Mame Fatou Kébé