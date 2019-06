Vente illicite de médicaments : Les pharmaciens invitent au durcissement des peines Les pharmaciens et autres spécialistes habilités à exercer dans la vente de médicaments ont échangé sur les difficultés de leur secteur. Constatant, une nette montée en puissance des vendeurs de médicaments contrefaits, non recommandés, ils ont déploré l’absence de sanctions dissuasives.

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Juin 2019 à 20:22 | | 0 commentaire(s)|

Dr Oumar Niang, parlant sur la Radio Rfm demande à l’Etat d’être en phase avec eux, pour appliquer la loi dans sa toute sa rigueur. Il regrette le fait que tous les vendeurs de drogues se sont convertis en vendeurs de médicaments contrefaits. Parce qu’ils trouvent que les peines encourues sont plus supportables que celles de la drogue.



Leral

