Venue livrer du savon, elle se fait violer: "Il voulait sucer mes seins en guise de paiement et..." B. Diouf (33 ans) et D. Diao (22 ans) se sont connus au cours d'un voyage à Dakar, il y a trois mois.

Ils ont sympathisé et échangé leurs contacts. Ils se parlaient souvent via WhatsApp. Ainsi, dans le cadre de ses activités commerciales, elle est allée livrer du savon à B. Diouf, renseigne Seneweb.

De 11 h à 18 h, la fille est restée chez B. Diouf, qui l'invite même à partager son repas. Au moment de rentrer, la plaignante assure que son présumé bourreau lui aurait proposé de la laisser téter ses seins en guise de souvenir suite à leur rencontre.



Puis, voulant aller plus loin, il a sorti un couteau et sous la menace, il entretient à deux reprises des relations sexuelles avec D. Diao.



Le mis en cause qui réfute la thèse du viol est placé en garde à vue.

