Verdict affaire de Ndiagne : La réaction de l'avocat de Cheikhouna Guèye

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2019 à 12:02 | | 0 commentaire(s)|

L’avocat Famara Mané qui assurait la défense du maitre coranique Cheikhouna Gueye et de ses codétenus dans l’affaire de maltraitance d’enfants dans un daara de Ndiagne, s’est réjoui de la décision du juge du tribunal de grande instance de Louga.



Selon lui, certes ses clients sont coupables des faits qui leur sont reprochés, mais le tribunal a disqualifié les faits à l’encontre du forgeron qui se chargeait de confectionner les chaines. Pape Diop a été condamné pour mis en danger pour la vie d’autrui, complicité, violence et voie de fait sur des mineurs de 15 ans. Ils ont tous été condamnés à 02 ans assortis du sursis.



C’est une décision qui parait "sage" pour l’avocat Famara Mané qui pense que "le tribunal a pris en compte des éléments objectifs du dossier".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos