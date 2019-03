Verdict de la Cedeao dans l’affaire Karim Wade, c’est aujourd’hui

S’il y a une personne qui va ouvrir grand les oreilles pour savoir que la Cour de justice de la Cedeao va dire sur son recours, c’est bien le « mister Whatsapp de Doha ».



C’est en effet aujourd’hui que la Cour de justice de la Cedeao va se prononcer sur son inscription dans les listes électorales. Une décision sans objet, « qui va servir au étudiants et à la jurisprudence peut-être », puisque la Présidentielle et que le nouveau Président est connu.



Si Khalifa Sall avait été débouté depuis le 19 février, Karim Wade, lui, avait été renvoyé à aujourd'hui pour délibéré.













Les Echos





