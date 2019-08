Verdict de la Cour d’appel: Abdoul Mbaye condamné à payer plus de 100 millions FCfa... à son ex-épouse

L’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye a été condamné ce mardi 6 juillet à un an de prison assorti du sursis dans le procès contre son ex-épouse, Aminata Diack. En plus de cette sentence, il doit s’acquitter d’une amende d’un million de francs CFA à verser au Trésor public et d’un montant de 100 millions F CFA à verser à son ex épouse, en guise de dommages et intérêts.



Le juge, en rendant sa décision, a revu à la baisse, le montant réclamée par cette dernière qui était de 1 milliard de francs Cfa. De même, il n’a pas suivi à la lettre le réquisitoire de l’avocat général, qui était de 1 an ferme. Selon emedia, les avocats du président de l’Alliance pour le Travail et la citoyenneté (ACT), ont déjà annoncé leur intention de se pourvoir en cassation à la Cour suprême, pour faire annuler cette décision.



Pour rappel, Abdoul Mbaye est poursuivi pour faux et usage de faux dans un document administratif, complicité de faux et tentative d’escroquerie. Le leader de l’Alliance et la Citoyenneté (ACT) est accusé par son ex-épouse Aminata Diack, d’avoir falsifié, à son insu, leur acte de mariage.



En première instance, l’ancien Premier ministre et leader du parti Act avait gagné le procès et a été relaxé purement et simplement. Le Parquet a interjeté appel pour contester cette décision.

