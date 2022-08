Verdict des Législatives 2022 : l’ELAN de solidarité des maires sortants de BBY à Macky…

L’ELAN des Maires Sortants de Benno Bokk Yaakaar se félicite du bon déroulement du scrutin du dimanche 31 Juillet 2022.



Dans un communiqué parcouru par Rewmi, ces anciens édiles proche du « Macky » se félicitent du score réalisé par la mouvance présidentielle, souligne, dans le même temps, leur contribution à la victoire du camp présidentiel. Les membres de cette structure ont également mis le moment à profit pour réitérer leur engagement et fidélité à l’endroit du Président Macky: « Les élections législation du 31 juillet 2022 ont eu lieu dans une parfaite organisation. Celles-ci ont vu, au regard des résultats provisoires, la victoire de notre grande Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY).



L’ ELAN des maires sortants se félicite du travail accompli par l’ensemble des responsables. Il félicite également tous les militants, sympathisants de l’APR et de tous nos alliés qui se sont mobilisés sans relâche à travers tout le territoire national pour obtenir ces résultats. On confond dans nos félicitations Madame Aminata Touré dite Mimi, la tête de liste nationale pour avoir, partout et sans relâche, appelé à l’unité, au rassemblement et à une large mobilisation pour le triomphe de la cause présidentielle », ont noté les responsables de l’instance qui, de poursuivre: » Par cette occasion, les Maires sortants félicitent l’ensemble des députés élus et leur souhaitent une fertile 14ème (quatorzième) Législature.



La contribution nette et efficace des Maires sortants dans ce travail a permis d’obtenir l’engagement et la fidélité des militants dans plusieurs départements du Sénégal qui nous ont permis de gagner cette bataille. Sur ce, l’ELAN des Maires sortants de BBY adresse ses remerciements à M. le Président de la Coalition BBY son Excellence Macky Sall pour la disponibilité et l’écoute attentive à notre endroit qui nous ont permis un échange franc et productif qui ont conduit à ces résultats satisfaisants. Il réaffirme son engagement, sa fidélité sans faille et sa disponibilité à l’accompagner pour la poursuite des réformes structurelles afin de mieux répondre aux aspirations légitimes des populations dans un Sénégal de paix et de stabilité », ont laissé entendre M. Ibrahima Djité, Bouna Koita et Cie.