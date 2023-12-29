Vérification des parrainages : Le résultat complet du tirage au sort Le Conseil constitutionnel a procédé ce matin, au tirage au sort déterminant l'ordre de contrôle des parrainages. Voici la liste complète et la position de chaque candidat.





Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2023 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

1 - Boubacar Camara

2 - Adjibou Soumaré

3 - Ousmane Kane

4 – Ousmane Sonko

5 – Amadou Aly Kane

6 - Papa Eugène Barbier

7 – Elhadj Moustapha Diouf

8 – Abdoulaye Sylla

9 – Cheikh Tidiane Gadio

10 – Mohamed Ben Omar Sine Diop

11 - Rose Wardini

12 – Cheikh Tidiane Dièye

13 – Malick Gueye

14 - Mohamed El Habib Tounkara

15 – Mary Teuw Niane

16 – Mamadou Sambou Yatassaye

17 – Déthié Fall

18 – Assome Aminata Diatta

19 – Papa Macodou Diouf

20 – Samba Ndiaye

21 - Mbacké Sarr

22 – Alioune Sarr

23 – Ibrahima Hamidou Dème

24 – Daouda Ndiaye

25 – Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye

26 – Oumar Sylla

27 – Cheikh Abdou Mbacké

28 – Talla Sylla

29 – Jean Baptiste Diouf

30 – Idrissa Seck

31 – Charles Émile Abdou Ciss

32 – Khadim Diop

33 – Aliou Mamadou Dia

34 – Birima Mangara

35 – Amdy Diallo Fall

36 – Elhadj Ibrahima Mbow

37 – Ndiack Lakh

38 – Serigne Mboup

39 – Papa Djibril Fall

40 – Ibrahima Datt

41 – Mouhamadou Lamine Guèye

42 – Aliou Lam

43 – Adama Faye

44 – Mouhamadou Madana Kane

45 – Alhousseynou Bâ

46 – Mamadou Lamine Diallo

47 – Mahammed Boun Abdallah Dionne

48 – Dr. Aliou Camara

49 – Karim Wade

50 – Babacar Diop

51 – Elhadj Ibrahima Sall

52 – Habib Sy

53 – Elhadj Malick Gackou

54 – Papa Momar Ngom

55 - Thione Niang

56 – Aly Ngouille Ndiaye

57 – Serigne Guèye Diop

58 – Assane Kâ

59 – Mamadou Diop

60 – Souleymane Ndéné Ndiaye

61 – Abdoul Mbaye

62 – Sheikh Alassane Sène

63 – Elhassane Ould Aliou Niang

64 – Khalifa Sall

65 – Anta Babacar Ngom

66 – Aminata Touré

67 – Alpha Thiam

68 – Amadou Bâ

69 – Elhadj Mamadou Diao

70 – Ibrahima Abou Nguette

71 – Amadou Seck

72 – Abdoul Khadr Sall

73 – Bassirou Diomaye Diakhar Faye

74 – Elhadj Abdourahmane Diouf

75 – Ndongo Ndiaye

76 – Thierno Cissé

77 – Amidou Thiaw

78 – Ibrahima Sall

79 – Cheikh Dieng

80 – Mouhamadou Fadel Koné

81 – Ibrahima Cissokho

82 – Mamadou Dièye

83 – Moussa Diop

84 - Bougane Guèye

85 – Mansour Ndiaye

86 – Momar Ndao

87 – Amadou Ly

88 – Ibnou Taimiya Sylla

89 – Babacar Ndiaye

90 – Thierno Alassane Sall

91 – Amsatou Sow Sidibé

92 – Issa dite Sadio Kanouté

93 – Aïssatou Mbodj









Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook

