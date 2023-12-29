Vérification des parrainages : Le résultat complet du tirage au sort

1 - Boubacar Camara
2 - Adjibou Soumaré
3 - Ousmane Kane
4 – Ousmane Sonko
5 – Amadou Aly Kane
6 - Papa Eugène Barbier
7 – Elhadj Moustapha Diouf
8 – Abdoulaye Sylla
9 – Cheikh Tidiane Gadio
10 – Mohamed Ben Omar Sine Diop
11 - Rose Wardini
12 – Cheikh Tidiane Dièye
13 – Malick Gueye
14 - Mohamed El Habib Tounkara
15 – Mary Teuw Niane
16 – Mamadou Sambou Yatassaye
17 – Déthié Fall
18 – Assome Aminata Diatta
19 – Papa Macodou Diouf
20 – Samba Ndiaye
21 - Mbacké Sarr
22 – Alioune Sarr
23 – Ibrahima Hamidou Dème
24 – Daouda Ndiaye
25 – Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye
26 – Oumar Sylla
27 – Cheikh Abdou Mbacké
28 – Talla Sylla
29 – Jean Baptiste Diouf
30 – Idrissa Seck
31 – Charles Émile Abdou Ciss
32 – Khadim Diop
33 – Aliou Mamadou Dia
34 – Birima Mangara
35 – Amdy Diallo Fall
36 – Elhadj Ibrahima Mbow
37 – Ndiack Lakh
38 – Serigne Mboup
39 – Papa Djibril Fall
40 – Ibrahima Datt
41 – Mouhamadou Lamine Guèye
42 – Aliou Lam
43 – Adama Faye
44 – Mouhamadou Madana Kane
45 – Alhousseynou Bâ
46 – Mamadou Lamine Diallo
47 – Mahammed Boun Abdallah Dionne
48 – Dr. Aliou Camara
49 – Karim Wade
50 – Babacar Diop
51 – Elhadj Ibrahima Sall
52 – Habib Sy
53 – Elhadj Malick Gackou
54 – Papa Momar Ngom
55 - Thione Niang
56 – Aly Ngouille Ndiaye
57 – Serigne Guèye Diop
58 – Assane Kâ
59 – Mamadou Diop
60 – Souleymane Ndéné Ndiaye
61 – Abdoul Mbaye
62 – Sheikh Alassane Sène
63 – Elhassane Ould Aliou Niang
64 – Khalifa Sall
65 – Anta Babacar Ngom
66 – Aminata Touré
67 – Alpha Thiam
68 – Amadou Bâ
69 – Elhadj Mamadou Diao
70 – Ibrahima Abou Nguette
71 – Amadou Seck
72 – Abdoul Khadr Sall
73 – Bassirou Diomaye Diakhar Faye
74 – Elhadj Abdourahmane Diouf
75 – Ndongo Ndiaye
76 – Thierno Cissé
77 – Amidou Thiaw
78 – Ibrahima Sall
79 – Cheikh Dieng
80 – Mouhamadou Fadel Koné
81 – Ibrahima Cissokho
82 – Mamadou Dièye
83 – Moussa Diop
84 - Bougane Guèye
85 – Mansour Ndiaye
86 – Momar Ndao
87 – Amadou Ly
88 – Ibnou Taimiya Sylla
89 – Babacar Ndiaye
90 – Thierno Alassane Sall
91 – Amsatou Sow Sidibé
92 – Issa dite Sadio Kanouté
93 – Aïssatou Mbodj
2 - Adjibou Soumaré
3 - Ousmane Kane
4 – Ousmane Sonko
5 – Amadou Aly Kane
6 - Papa Eugène Barbier
7 – Elhadj Moustapha Diouf
8 – Abdoulaye Sylla
9 – Cheikh Tidiane Gadio
10 – Mohamed Ben Omar Sine Diop
11 - Rose Wardini
12 – Cheikh Tidiane Dièye
13 – Malick Gueye
14 - Mohamed El Habib Tounkara
15 – Mary Teuw Niane
16 – Mamadou Sambou Yatassaye
17 – Déthié Fall
18 – Assome Aminata Diatta
19 – Papa Macodou Diouf
20 – Samba Ndiaye
21 - Mbacké Sarr
22 – Alioune Sarr
23 – Ibrahima Hamidou Dème
24 – Daouda Ndiaye
25 – Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye
26 – Oumar Sylla
27 – Cheikh Abdou Mbacké
28 – Talla Sylla
29 – Jean Baptiste Diouf
30 – Idrissa Seck
31 – Charles Émile Abdou Ciss
32 – Khadim Diop
33 – Aliou Mamadou Dia
34 – Birima Mangara
35 – Amdy Diallo Fall
36 – Elhadj Ibrahima Mbow
37 – Ndiack Lakh
38 – Serigne Mboup
39 – Papa Djibril Fall
40 – Ibrahima Datt
41 – Mouhamadou Lamine Guèye
42 – Aliou Lam
43 – Adama Faye
44 – Mouhamadou Madana Kane
45 – Alhousseynou Bâ
46 – Mamadou Lamine Diallo
47 – Mahammed Boun Abdallah Dionne
48 – Dr. Aliou Camara
49 – Karim Wade
50 – Babacar Diop
51 – Elhadj Ibrahima Sall
52 – Habib Sy
53 – Elhadj Malick Gackou
54 – Papa Momar Ngom
55 - Thione Niang
56 – Aly Ngouille Ndiaye
57 – Serigne Guèye Diop
58 – Assane Kâ
59 – Mamadou Diop
60 – Souleymane Ndéné Ndiaye
61 – Abdoul Mbaye
62 – Sheikh Alassane Sène
63 – Elhassane Ould Aliou Niang
64 – Khalifa Sall
65 – Anta Babacar Ngom
66 – Aminata Touré
67 – Alpha Thiam
68 – Amadou Bâ
69 – Elhadj Mamadou Diao
70 – Ibrahima Abou Nguette
71 – Amadou Seck
72 – Abdoul Khadr Sall
73 – Bassirou Diomaye Diakhar Faye
74 – Elhadj Abdourahmane Diouf
75 – Ndongo Ndiaye
76 – Thierno Cissé
77 – Amidou Thiaw
78 – Ibrahima Sall
79 – Cheikh Dieng
80 – Mouhamadou Fadel Koné
81 – Ibrahima Cissokho
82 – Mamadou Dièye
83 – Moussa Diop
84 - Bougane Guèye
85 – Mansour Ndiaye
86 – Momar Ndao
87 – Amadou Ly
88 – Ibnou Taimiya Sylla
89 – Babacar Ndiaye
90 – Thierno Alassane Sall
91 – Amsatou Sow Sidibé
92 – Issa dite Sadio Kanouté
93 – Aïssatou Mbodj