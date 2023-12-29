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Vérification des parrainages : Le résultat complet du tirage au sort

Le Conseil constitutionnel a procédé ce matin, au tirage au sort déterminant l'ordre de contrôle des parrainages. Voici la liste complète et la position de chaque candidat.


Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2023 à 13:10 | | 0 commentaire(s)|

Vérification des parrainages : Le résultat complet du tirage au sort
1 - Boubacar Camara
2 - Adjibou Soumaré
3 - Ousmane Kane
4 – Ousmane Sonko
5 – Amadou Aly Kane
6 - Papa Eugène Barbier
7 – Elhadj Moustapha Diouf
8 – Abdoulaye Sylla
9 – Cheikh Tidiane Gadio
10 – Mohamed Ben Omar Sine Diop
11 - Rose Wardini
12 – Cheikh Tidiane Dièye
13 – Malick Gueye
14 - Mohamed El Habib Tounkara
15 – Mary Teuw Niane
16 – Mamadou Sambou Yatassaye
17 – Déthié Fall
18 – Assome Aminata Diatta
19 – Papa Macodou Diouf
20 – Samba Ndiaye
21 - Mbacké Sarr
22 – Alioune Sarr
23 – Ibrahima Hamidou Dème
24 – Daouda Ndiaye
25 – Cheikh Mamadou Abiboulaye Dièye
26 – Oumar Sylla
27 – Cheikh Abdou Mbacké
28 – Talla Sylla
29 – Jean Baptiste Diouf
30 – Idrissa Seck
31 – Charles Émile Abdou Ciss
32 – Khadim Diop
33 – Aliou Mamadou Dia
34 – Birima Mangara
35 – Amdy Diallo Fall
36 – Elhadj Ibrahima Mbow
37 – Ndiack Lakh
38 – Serigne Mboup
39 – Papa Djibril Fall
40 – Ibrahima Datt
41 – Mouhamadou Lamine Guèye
42 – Aliou Lam
43 – Adama Faye
44 – Mouhamadou Madana Kane
45 – Alhousseynou Bâ
46 – Mamadou Lamine Diallo
47 – Mahammed Boun Abdallah Dionne
48 – Dr. Aliou Camara
49 – Karim Wade
50 – Babacar Diop
51 – Elhadj Ibrahima Sall
52 – Habib Sy
53 – Elhadj Malick Gackou
54 – Papa Momar Ngom
55 - Thione Niang
56 – Aly Ngouille Ndiaye
57 – Serigne Guèye Diop
58 – Assane Kâ
59 – Mamadou Diop
60 – Souleymane Ndéné Ndiaye
61 – Abdoul Mbaye
62 – Sheikh Alassane Sène
63 – Elhassane Ould Aliou Niang
64 – Khalifa Sall
65 – Anta Babacar Ngom
66 – Aminata Touré
67 – Alpha Thiam
68 – Amadou Bâ
69 – Elhadj Mamadou Diao
70 – Ibrahima Abou Nguette
71 – Amadou Seck
72 – Abdoul Khadr Sall
73 – Bassirou Diomaye Diakhar Faye
74 – Elhadj Abdourahmane Diouf
75 – Ndongo Ndiaye
76 – Thierno Cissé
77 – Amidou Thiaw
78 – Ibrahima Sall
79 – Cheikh Dieng
80 – Mouhamadou Fadel Koné
81 – Ibrahima Cissokho
82 – Mamadou Dièye
83 – Moussa Diop
84 - Bougane Guèye
85 – Mansour Ndiaye
86 – Momar Ndao
87 – Amadou Ly
88 – Ibnou Taimiya Sylla
89 – Babacar Ndiaye
90 – Thierno Alassane Sall
91 – Amsatou Sow Sidibé
92 – Issa dite Sadio Kanouté
93 – Aïssatou Mbodj




Ndèye Fatou Kébé