Vérification du décompte des parrains au Conseil constitutionnel : Macky, Idy et Gackou ouvrent le bal

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Décembre 2018 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

Après la clôture du dépôt des dossiers de candidature, hier minuit, place à la vérification du décompte des parrains par le Conseil constitutionnel. Macky, Idy et Gackou ouvrent le bal à partir de demain.



Et, nous apprend Le Quotidien dans son édition du jour, les “7 sages” ne comptent pas perdre de temps.



C’est ainsi qu’ils ont déjà convoqué, pour demain, les trois candidats à avoir déposé les premiers leurs dossiers, Macly Sall, Idrissa Seck et El Hadji Malick Gakou.



Il s’agira de soumettre à l’examen du juge constitutionnel, qui sera accompagné des 7 membres de la Société civile, le nombre de parrains qui devra se situer entre 53 457 et 66 820.













Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos