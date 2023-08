Vers l’adoption d’une loi d’orientation de la protection sociale

Un projet de loi d’orientation de la protection sociale sera bientôt présenté aux députés sénégalais en vue de son adoption, a révélé la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN), Aminata Sow.



Elle en a fait l’annonce lors d’un atelier de partage organisé sous l’égide de la DGPSN. Lors de cette rencontre, des élus locaux, parlementaires, conseillers territoriaux et économiques et sociaux ont débattu pendant deux jours (du 28 au 29) de ce projet qui se résume en cinq chapitres et quarante-deux articles.



Pour la déléguée générale, il est important de créer un cadre normatif, qui est tout le sens de ce projet de loi d’orientation de la protection sociale. La future loi définira la protection sociale mais également son cadre normatif, les acteurs, sa mise en œuvre, son financement, les personnes concernées, car conformément à la stratégie, elle vise la personne durant tout son cycle de vie.



Le texte comporte des dispositions générales- l’organisation de la protection sociale, les mesures de protection sociale, le financement de la protection sociale, les mécanismes d’évaluation, de suivi et de réclamations-, ainsi que des dispositions transitoires et finales.



L’exposé des motifs indique que ‘’les instruments politiques, normatifs et institutionnels ont produit un certain nombre de résultats appréciables qui trouvent aujourd’hui leurs limites dans la dispersion des textes (…)’’.



Ce texte constitue un référentiel du dispositif institutionnel sénégalais en matière de prise en charge des risques sociaux, selon l’exposé des motifs.



‘’Ces réalités ont par ailleurs fortement entravé la réalisation de l’objectif d’extension de la protection sociale à l’ensemble de la population. Le rôle de la protection sociale dans l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) méritent ainsi d’être repensé’’, souligne-t-il.

