Vers la fermeture du tronçon échangeur de Hann Maristes-Croisement de Cambérène, pendant certaines tranches horaires

La section de la RN1 comprise entre l’échangeur de Hann Maristes et le croisement de Cambérène, sera fermée à la circulation le samedi 14 décembre 2024, de 23h à 7h, le vendredi 20 décembre 2024, de 22 à 6h, le vendredi 27 décembre 2024, de 22h à 6h et le samedi 28 décembre 2024, de 22h à 6h, annonce un communiqué reçu à l’APS.



Cette fermeture est liée à la " pose des poutres " de la passerelle piétonne des Maristes, endommagée par de gros porteurs, explique ce communiqué signé du préfet de Dakar.



Le texte indique qu’un dispositif de signalisation routière et d’indication de direction, sera mis en place avec l’accompagnement des bonhommes de la route et des forces de l’ordre, pour faciliter la fluidité du trafic, précise l'Aps.