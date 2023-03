Vers la mise en circulation de 2000 taxis dans les régions de Dakar et de Thiès (Officiel)

Deux mille nouveaux taxis seront bientôt mis en circulation à Dakar et Thiès, a annoncé mercredi, à Diamniadio, dans le département de Rufisque, le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Jules Aubain Sagna.



L’acquisition de ces taxis sera facilitée par le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP), le Fonds de développement des transports terrestres (FDTT), le Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (CETUD), la Direction générale des transports terrestres et Seniran auto. Ces différentes structures ont signé une convention dans ce cadre.



'’ Il est évident qu’en injectant à terme 2000 nouveaux taxis dans le système, cela permettra de redonner un nouveau visage à nos villes, particulièrement à Dakar et Thiès ’’, a estimé le secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement.



Il a aussi assuré que ces nouveaux taxis vont contribuer à faire voyager les usagers dans des conditions de sécurité et de confort, mais aussi aux transporteurs et aux opérateurs, d’avoir des conditions d’exploitation plus efficientes. ‘’ Cela est extrêmement important ’’, a ajouté Jules Aubain Sagna.



‘’ Nous venons de poser un acte très important pour le développement du système de transport au Sénégal. Tout ça entre dans le cadre de la volonté du gouvernement de moderniser le secteur des transports ’’, a réagi Thérèse Faye, administratrice générale du FONGIP.



Elle a aussi signé une seconde convention-cadre avec le Fonds de développement des transports terrestres, pour la constitution d’un sous fonds de garantie destiné à accompagner les acquéreurs des taxis urbains avec la collaboration de Seniran auto.



‘’ Nous allons, à travers le sous fonds crédit que nous allons constituer avec le FDTT, assurer le mécanisme de garantie auprès des établissements financiers, pour faciliter l’accès des acquéreurs de ces taxis aux financements ’’, a-t-elle expliqué.



Babacar Gaye, l'administrateur du Fonds de développement des transports terrestre (FDTT), a fait part de son souhait de voir ces taxis arriver au plus vite, pour renforcer le système de transport terrestres.



‘’ Nous osons espérer que dans les meilleurs délais, cette convention va se concrétiser avec le renforcement de ces nouveaux taxis à Thiès au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et dans la région de Dakar ’’, a-t-il déclaré.



‘’ Pour le moment, la convention couvre un besoin de 2000 taxis. C’est une convention ouverte. Nous allons nous atteler à faire de notre mieux pour que ces taxis puissent arriver au plus vite, pour le bonheur des usagers. L’objectif est de mutualiser nos forces pour moderniser le secteur des transports ’’, a-t-il ajouté.













