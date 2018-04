Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vers un 4e mariage de Jennifer Lopez avec Alex Rodriguez? Rédigé par leral.net le Dimanche 29 Avril 2018 à 13:59 | | 0 commentaire(s)|

Jennifer Lopez a bien l’intention de se faire épouser par l’ancien joueur de baseball américain Alex Rodriguez. La diva vient encore de le prouver dans son dernier tube intitulé « El Anillo ». Dans la chanson, celle qu’on surnomme la Bomba Latina demande littéralement la bague à son amant. Après trois mariages ratés (avec Ojani Noa, Cris Judd et Marc Anthony), Jennifer Lopez n’a pas encore perdu espoir d’un mariage avec Alex Rodriguez, son nouvel amour. C’est depuis le début de 2017 que Jennifer Lopez a retrouvé l’amour aux côtés de l’ancien joueur de base-ball Alex Rodriguez.

Quelques mois après leur rencontre, le couple s’est installé dans un énorme appartement pour accueillir leurs enfants. Cette famille recomposée de 5 enfants -Max, Emme, ARod, Ella et Natasha- donne visiblement envie de passer à l’étape supérieure. Et Jennifer Lopez ne le cache pas. C’est pourquoi elle a bien voulu le faire savoir dans son nouveau tube.



Les paroles de la diva sont bien claires : « Tu me traites comme une princesse, tu me donnes ce que je demande », « Quand on est seul, je te jure, je ne manque de rien », « Je n’avais jamais ressenti quelque chose de si grand. Et ton côté sauvage me rend folle ». Jennifer Lopez ne manque pas de vanter également les talents du sportif au lit !

Mais elle ne s’arrête pas, dans le refrain, Jennifer Lopez répète en boucle « Et la bague de fiançailles, c’est pour quand ? » Des paroles qu’elle a reprises en chanson ce 27 avril 2018 au Billboard Latin Music Awards qui se tenait au Mandalay Bay Events Center de Las Vegas. Sans doute les paroles de cette chanson de Jlo ne sont pas entrées dans les oreilles de sourd. Il est possible qu’Alex Rodriguez fasse très prochainement la grande annonce.

