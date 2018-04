Vers un conflit entre Salah et la Fédération égyptienne?

S’il marche sur l’eau actuellement avec Liverpool, l’attaquant des Pharaons Mohamed Salah est au centre d’un différend avec la Fédération égyptienne concernant son image et ses sponsors. Embarrassant à deux mois de la Coupe du monde.



Vers une affaire Mohamed Salah ? Alors qu’il est aux portes d’une première finale de Ligue des champions avec Liverpool, l’attaquant égyptien est en conflit avec sa Fédération. En cause, une affaire de droits d’image et donc, de gros sous. La star apparaît sur l’avion officiel des Pharaons pour la Coupe du monde en Russie. Son immense photo s’affiche aux côtés des différents sponsors de l’équipe nationale égyptienne, parmi lesquels la firme WE, concurrent direct de Vodafone, partenaire du joueur de Liverpool.



C’est cette utilisation contractuelle de son image que "Mo" Salah a publiquement regretté dimanche sur Twitter. "Malheureusement la façon dont tout cela est géré est une grosse insulte (envers moi)… J’espérais que ça se réglerait de façon plus classe", a écrit le meilleur joueur de Premier League.



Si ce différend ne remet pas en cause la présence de la star des Pharaons dans deux mois en Russie, il ne place pas les joueurs d’Hector Cuper dans les meilleures dispositions. Au Mondial, l’Egypte affrontera l’Uruguay, la Russie et l’Arabie Saoudite.









Rmc



