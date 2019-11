Vers une chaude journée à la RTS : Racine Talla plus que jamais contesté C'est un climat tendu qui règne à la RTS où le bras de fer entre Racine Talla et les agents de la RTS reprend de plus belle. Et pour cause, les fronts ouverts par le très controversé directeur général de la boite, toujours en poste alors qu'il est à la retraite depuis 2 ans.



Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Novembre 2019 à 11:41 | | 0 commentaire(s)|

Il y a d'abord les émissions religieuses qui ont été arrêtées. Car depuis plus d'un an, la Rts n'en diffuse plus. « Il n'y a plus de magal, ni de gamou à la Rts. Les familles religieuses sont très remontées contre racine Talla», confie une source, à Seneweb.



Mais le plus gros souci auquel l'actuel DG serait confronté, c’est le bras de fer qui l'oppose à Diagna Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif (Cnoss) et membre du Comité international olympique (CIO). « Tous les contenus relatifs à Diagna Ndiaye et à ses activités, Talla les bloque. Et ce, dans un contexte où le Sénégal s'apprête à organiser les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) en 2022 ».



Dans le même temps, Racine Talla s’offre des couvertures médiatiques pour la petite mairie qu'il dirige, renchérit notre source. «Tout élément sur Wakhinane Nimzatt, il les couvre. Même le scrabble est couvert, parce que c'est sa mairie. Il gère la télé de manière élective, les travailleurs en souffrent», entonne notre interlocuteur.



Il rappelle que ces fronts ne sont pas les seuls ouverts par le Dg de RTS. Il y a également le cas «Lucky Patrick Mendy qui a trainé la RTS en justice. Et une décision de justice a condamné la RTS à payer. Les employés veulent son départ. Sept ans à la RTS, aucun directeur ne l'a fait. Il est le directeur le mieux payé et le moins performant».



Quid de la maladie qui avait envoyé Racine Talla en France, loin de la RTS ?



«Il est à la retraite depuis 2 ans. Le président Macky Sall l'avait laissé au poste à cause de sa maladie, mais les gens veulent le changement. Le syndicat en particulier. Vu que c'est un retraité, il faut qu'il parte. Je dois également signaler qu’un directeur technique est à la retraite et Racine le maintient à son poste alors qu'il avait un contrat de 6 mois qui a été renouvelé», s'insurge notre interlocuteur.



En tout état de cause, l'assemblée générale prévue ce mercredi 20 novembre à 15 h 30 à la RTS, promet d’être tumultueuse.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos