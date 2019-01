Versailles: Me Wade poursuit ses manœuvres

Arrivé à Versailles dimanche , Me Abdoulaye Wade continue de multiplier des rencontres avant son retour annoncé sur Dakar. Le quotidien « Le Témoin » rapporte qu’il a reçu lundi, son « barreau parisien » composé d’avocats et de juristes chevronnés établis en France. Et hier mardi, il a réuni quelques membres de son état-major pour un dîner d’information sur la présidentielle 2019. Il s’agit d’Oumar Sarr, coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds) et de l’architecte Pierre Goudiaby Atépa, candidat recalé du Mouvement «Sénégal Rek » ainsi que des responsables politiques de la Fédération Pds de France. Ce mercredi, Me Wade va recevoir ses deux alliés : Pape Diop et Mamadou Diop Decroix. Le journal indique que le Pape du Sopi serait toujours constant dans sa démarche d’empêcher la tenue de la présidentielle. Il aurait fait comprendre à Pierre Goudiaby Atépa qu’il ne soutiendra personne !

