Victime d’une fracture: le président Habré sans soin dans sa cellule depuis 15 jours, selon ses proches Les proches de l’ex président tchadien n’en démordent pas. Dans un communiqué rendu public, ils soutiennent que Hissène Habré victime d’une fracture, est toujours sans soin dans sa cellule de la prison du Cap Manuel depuis 15 jours.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 10:54 | | 1 commentaire(s)|

« Cela fait donc 15 jours que le Président Habré est dans sa cellule sans soins. Le professeur Seydina Issa Laye Sèye a posé son diagnostic : le Président Habré a une fracture du col de l’humérus (os du bras) et par conséquent, il doit être opéré », écrit, en effet, la cellule de communication de l’ex chef de l’Etat tchadien.

« L’administration Pénitentiaire a préféré politiser la question de la santé du Président Habré plutôt que de répondre à l’urgence et lui porter assistance. Une urgence qu’on veut cacher en parlant de manipulations », poursuit le communiqué, soulignant que les avocats de l'ancien Président ont été à nouveau refoulés vendredi dernier et que depuis l’accident, l’administration pénitentiaire les empêche de rencontrer le Président Habré.

« Dans la gestion de la santé du Président, l’administration pénitentiaire a montré qu’elle était sous influence politique car, qui peut croire que le maintien sans soins du Président avec son bras fracturé pendant 15 jours est la position de responsables dans l’exercice normale de leurs fonctions ? », conclut le communiqué.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos