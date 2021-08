Victime d’une thrombose, l’ancien Ministre Aly Haïdar finalement évacué en France En révélant la maladie de l’ancien ministre de l’Environnement Aly Haïdar, « Le Témoin » quotidien sollicitait pour son compte, des vœux et prières de prompt rétablissement auprès de ses amis et sympathisants. Gravement malade et alité, rappelons-le, le sympathique Aly Haidar avait été interné dans une clinique privée de Dakar Plateau, puis à l’hôpital Principal où les réputés médecins-militaires ont réussi le miracle de stabiliser son état de santé.

Hier, mercredi, « Le Témoin » a appris auprès des membres de la famille Haïdar, que les résultats des examens médicaux sont tombés et sont peu rassurants : Aly Haïdar serait victime d’une thrombose due à un vaccin anti covid-19 dont « Le Témoin » préfère volontairement garder le nom du laboratoire.



Rappelons-le, une thrombose est un caillot de sang qui se forme dans une veine (thrombose veineuse) ou une artère (thrombose artérielle). Cette coagulation du sang peut provoquer un accident vasculaire cérébral (Avc). Et c’est justement ce dont le célèbre écologiste Aly Haïdar est victime.



Justement, la thrombose fait partie des très rares effets secondaires de certains vaccins anti covid-19. Qu’on soit clair, nous avons bel et bien dit et écrit, des « rares effets secondaires ».



Toujours est-il que « Le Témoin » a aussi appris que l’ancien ministre Aly Haïdar a été finalement évacué en France par le président de la République.



