Victime d’usurpation et d’abus de confiance: Serigne Maodo Sy Dabakh tire la sonnette d’alarme Après le signalement de plusieurs cas d’usurpation dont il a fait l’objet, et récemment d’un abus portant sur une forte somme d’argent, Serigne Maodo Sy Dabakh tient à informer l’opinion nationale et internationale, qu’il n’a envoyé aucun individu chez aucune autorité pour des besoins personnels.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Décembre 2017 à 13:31 | | 0 commentaire(s)|

Le mode opératoire de ces individus déjà identifiés, consiste à se rendre chez des personnalités dont leur famille est liée à celle d’El Hadj Abdoul Aziz Sy Dabakh (rta), se présenter comme étant porteur de message de Serigne Maodo, ou même un de ses enfants, avec parfois des messages inquiétants, qui suscitent compassion, afin de toucher de forte somme d’argent à son nom, où d’obtenir des facilités ou faveurs au niveau de certaines administrations où services, avant de disparaître.



Il s’agit selon lui, d’une pratique qui perdure depuis des années, mais qui reste à la mode du fait qu’elle reste très lucrative pour ces gens malhonnêtes, qui abusent de sa clémence.S

Serigne Maodo Sy invite les sénégalais, les associations, les dahiras et particulièrement les autorités, à beaucoup plus de vigilance et de contrôle face à de pareils cas.











Asfiyahi.org

