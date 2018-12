Victime de cris racistes contre l’Inter Milan : Kalidou Koulibaly réagit : « je suis fier de la couleur… »

Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Décembre 2018 à 10:56 | | 0 commentaire(s)|

Le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly a été victime de cris racistes, lors de la défaite de son équipe ce mercredi sur la pelouse de l’Inter Milan (1-0), en Serie A.



À l’occasion de la victoire de l’Inter Milan contre Naples (1-0), le défenseur central napolitain Kalidou Koulibaly, expulsé en deuxième mi-temps, a été victime de cris racistes émanant des travées du stade Giuseppe-Meazza.



« On a demandé à trois reprises au procureur fédéral la suspension du match à cause des cris racistes. Il y a eu des annonces faites au micro mais le jeu a continué. Ça a rendu Koulibaly nerveux. La prochaine fois, nous quitterons le terrain nous-mêmes, ce n’est pas acceptable », a expliqué son entraîneur, Carlo Ancelotti.



Kalidou Koulibaly a réagi lui-même sur son compte Twitter après la rencontre. « Je regrette la défaite et d’avoir quitté mes frères, a-t-il expliqué. Mais je suis fier de la couleur de ma peau. Fier d’être français, sénégalais, napolitain, bref un homme. »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos