Victime de l'expropriation de leurs terrains : La coopérative des agents de l'Aéroport de Ziguinchor, interpelle le Chef de l’État Les agents de l’aéroport de Ziguinchor et le nouveau Directeur général de l’AIBD, Abdoulaye Dièye, ne parlent plus le même langage. À l’origine de leur discorde, l’attribution de leurs parcelles à des particuliers, selon eux par Abdoulaye Dièye. Ils dénoncent la spoliation de leurs terrains acquis depuis 2010, sous Mbaye Ndiaye, ancien Directeur général des Ads et interpellent le chef de l’État.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Décembre 2023 à 10:33 | | 0 commentaire(s)|

Le feu couve entre la direction de l’AIBD et les agents de l’aéroport de Ziguinchor. Ces derniers, au nombre de 71 individus, regroupés au sein de la coopérative d’habitat des travailleurs de l’aéroport de Ziguinchor, accusent le directeur de spoliation de leurs parcelles acquises.



« Ce lotissement est approuvé par les services des Impôts et Domaines et du Cadastre, qui a ensuite procédé au morcellement des parcelles. Mais, à notre grande surprise, nous avons constaté la construction d’un bâtiment dans le site. Quand nous nous sommes rapprochés de l’entreprise chargée de la construction, cette dernière nous a dit qu’elle avait reçu l’ordre de construire sur tout le site », dénonce Ababacar Dabo, président de la coopérative des travailleurs de l’aéroport de Ziguinchor. Selon lui, ces terrains à usage d'habitationn leur ont été octroyés en 2010, par Mbaye Ndiaye, directeur des Ads d’alors.



À son départ, selon Ababacar Dabo, son successeur Pape Maël Diop, leur avait demandé, à travers une correspondance, d’ériger un mur de séparation entre cette assiette et l’aéroport. C’était, soutient-il, en 2014. À l'époque, relate-t-il, ils étaient parvenus à obtenir tous les documents nécessaires.



Mais, souligne-t-il, ils avaient rencontré un problème de liquidités pour construire le mur de séparation recommandé. Et qu'au départ de Pape Maël Diop, il a été remplacé par Doudou Kâ. « Ce dernier, comme ses prédécesseurs, avait pris connaissance du dossier. Il nous avait demandé de procéder aux dépôts de baille », explique Ababacar Dabo.



« Nous signalons que nous sommes déjà victime d’expropriation sur deux de nos sites : l’un se trouve derrière le château de Ziguinchor par la Gendarmerie et l’autre, au niveau du boulevard de la 54 par la Mairie, en 2017 », accuse-t-il. Dans sa déclaration, le président de la coopérative informe qu’ils se sont réunis en assemblée générale, cette fois-ci, pour faire barrage à ces magouilles.



« Nous alertons l’opinion nationale, les autorités étatiques, le président de la République, que nous sommes prêts à laisser nos vies. Nous disons au président de la République que les travailleurs de l’aéroport de Ziguinchor, ont le mérite de recevoir leurs terrains, déjà acquis en bonne et due forme comme leurs collègues des autres aéroports régionaux », lance-t-il à l’endroit du chef de l’État, Macky Sall.















Tribune

