Victoire de Benno à Mbao: Son candidat Abdou Karim Sall accusé de fraude et d’autres irrégularités par YAW Déclaration coalition Yewwi Askan Wi MBAO : Mbaoises, Mbaois, Sénégalaises, Sénégalais,

La coalition Yewwi Askan Wi de la commune de Mbao exprime sa profonde satisfaction en constatant le vent du changement souffler sur l’étendue du territoire sénégalais. Ceci marque une page nouvelle de notre histoire politique. Partout, les populations ont fini d’exprimer leur profond désir de changement. L’espoir est permis pour notre chère patrie. Toutefois, à l’issue du scrutin, nous portons à la connaissance de l’opinion, les irrégularités constatées dans la commune de Mbao.



Rédigé par leral.net le Lundi 24 Janvier 2022 à 21:52 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le candidat de la coalition BBY, en l’occurrence M. Abdou Karim Sall, a détourné le suffrage des résidents de la commune par un transfert massif de plus de 2000 électeurs, venant principalement d’Orkadiere mais aussi d’autres localités. Ces transferts ont été remarqués dans la presque totalité des centres de vote de la commune, mais de façon plus remarquable, au niveau de l’école cité Ndèye Marie et Petit Mbao.



Il convient de noter que le procédé utilisé consistait à octroyer des certificats de perte de cartes d’identité à des individus ne résidant pas dans la commune et à leur en confectionner de nouveaux directement au niveau de la DAF. Pour preuve, notre vigilance nous a permis d’en attraper deux qui détenaient par dévers eux, chacun, 2 cartes d’électeurs avec 2 lieux de vote différents. Ces individus remis à la gendarmerie ont été libérés à la suite à l’intervention du ministre Abdou Karim Sall, ayant lui-même fait le déplacement avec ses collaborateurs, Cheikh Diaw et Ousmane Baldé.



A cela s’ajoute un dispositif excessif de gendarmes déployés, tenez-vous bien, au niveau des centres de vote de l’école Ndèye Marie et de Petit Mbao. On aurait dit que ce centre était sous état de siège et les images sont disponibles et partagées sur les RS. Était-ce pour sécuriser le vote ou pour sécuriser le vol ? Nous vous laissons en juger.



Ces mêmes gendarmes n’hésitaient pas à arrêter tous ceux qui étaient du camp de l’opposition et qui s’offusquaient au vote des non-résidents, là où les nervis d’Abdou Karim Sall qui s’attaquaient à tout le monde, n’étaient pas du tout inquiétés.



Ainsi donc, Abdou Karim Sall a été élu avec l’apport de ces plus de 2000 transférés, sur un écart d’à peine 1000 voix devant notre coalition YAW.



Peut-on être fier de devenir le maire d’Orkadiéré à Mbao ?



Peut-on être fier, de frauder pour gagner ? Peut-on avoir confiance en lui et son équipe de redoublants sans éthique ni morale, encore moins de convictions et de principes ?



La réponse à toutes ces questions est sans aucun doute, Non.



Ainsi donc, la coalition YAW ne le reconnaît pas en tant que maire de la commune de Mbao. Nous ne pouvons avoir aucun respect pour les voleurs.



Nous saisirons nos conseils pour la suite à donner à cette affaire par tous les moyens légaux.



Aux militants et sympathisants de la coalition YAW, nous sommes fiers du travail que vous avez abattu à nos cotés, avant et pendant la campagne électorale.



Nous avons mené une campagne sérieuse en allant à la rencontre des vrais électeurs de Mbao, dont un peu plus de 30% ont adhéré à notre programme, Naatangué Mbao sunu Sass.



Nous avons préféré les arguments ce qui nous a permis de terminer ces élections sans la violence.



Cependant, plus que jamais, l’heure est à la mobilisation. Restons déterminés et continuons à conscientiser nos amis et proches.



Faisons focus sur les prochaines échéances des Législatives de cette année 2022. Nous serons mieux préparés sur tous les plans, je répète sur tous les plans !

Benno Bokk Bakar est devenu minoritaire dans la commune comme le prouve son score de 35%, même en incluant le vol.



Nous tendons la main à toutes les forces de l’opposition de la commune. Le changement est irréversible.









Fait à Mbao le 24 janvier 2022

Le comité électoral



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook