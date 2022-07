Victorine Ndèye sur la mort de François Mancabou : "Je suis peinée par sa disparition..."

Jusque là, aucun responsable de Benno Book Yaakaar n'a souhaité se prononcer sur la mort "atroce" de François Mancabou, qui selon sa femme, a été torturé par les éléments de la sureté urbaine de Dakar dans le cadre d'une enquête.





La Secrétaire d'État auprès du ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, chargé du Logement et Maire de la commune de Niaguis, Victorine Ndèye, s'est prononcée sur sa page facebook. "Après avoir pris le soin de m'entretenir avec le Roi de la communauté Mancagne, Joan Marius Mancabou et lui avoir témoigné compassion, je m'incline devant la mémoire de François Mancabou et présente mes condoléances à ses parents, proches et amis. Je connaissais personnellement François Mancabou et je suis peinée par sa disparition", a-t-elle écrit.





Dans son message, elle ajoute : "Au-delà de l'émotion, j'en appelle à la sérénité des uns et des autres en attendant les conclusions de l'enquête annoncée par le Procureur de la République et confirmée par mon collègue le Ministre de la Justice."