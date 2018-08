Vidéo ​Louga : Médina Garage réclame des meilleures conditions de vie et interpelle Moustapha Diop et Anta Sarr Diacko

Mercredi 15 Août 2018

Vivre au quartier Médina Garage révèle d'un parcours du combattant, selon les populations.



" Nous réclamons surtout le lotissement de Médina Garage "Fak Deuk", la construction de canaux de drainage des eaux pluviales et la réparation des routes", disent-ils.



Selon les habitants de ce quartier de 65 foyers de 950 âmes, "cette localité souffre de plusieurs maux tels que le manque d'électricité, de robinets, d'hygiène dû aux porcs, l'insécurité et à cela s'ajoutent, les mauvaises routes, l'ensablement, le manque de poste de santé et le non-respect des engagements et promesses du maire Moustapha Diop et de Madame le ministre Anta Sarr Diacko ".



"Nous lançons un appel au président Macky Sall et à madame Mariéme Me Faye Sall de nous venir en aide Et de soutenir nos braves femmes qui traversent des situations très difficiles", concluent-ils.

