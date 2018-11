Vidéo – Accusé d’être le père de la fille de Fat Mbacké, Eumeudy Badiane apporte des éclaircissements

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Novembre 2018 à 22:20 | | 0 commentaire(s)|

Fat Mbacké a accouché cette semaine d’une petite fille. Lors du baptême du nouveau-né, les artistes tels que Mbathio se sont déplacés pour assister à l’événement. Mais la question qui revenait à chaque fois est de savoir si Eumeudy Badiane était le père de son enfant d’autant plus que son mariage n’était pas annoncé sur le net.



Remontant jusqu’au mois de mai passé, Senego avait interrogé Fat Mbacké sur les accusations portées sur elle. Certains affirmaient que la jeune dame était à l’origine du divorce de Eumeudy Badiane et Kiné parce qu’elle était enceinte. Ce qu’elle avait nié en bloc disant qu’elle n’est mêlée ni de près ni de loin à cette affaire. Des propos qu’elle a affirmé dans une émission avec Tv1.



Toutefois, cinq (5) mois après, elle célèbre le baptême de sa fille avec des photos à l’appui. À cet effet, les rumeurs sur le supposé père de son enfant sont d’actualité. Accusé d’être le papa, Eumeudy Badiane a fait savoir à nos confrères de Sen Tv, qu’il était même pas au courant du baptême et que tout ce qu’on raconte sur lui est totalement faux.



Regardez la vidéo à partir de 3mn 28s !