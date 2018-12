(Vidéo) Adiouza réagit aux rumeurs de son supposé divorce

Mardi 18 Décembre 2018

Depuis ce matin, plusieurs journaux et sites internet sénégalais spéculent sur les rumeurs de divorce de la fille de Adjiouza.

L’information est d’abord partie d’un quotidien de la place évoquant des rumeurs sur son couple qui bat de l’aile, avant d’être reprises par la quasi-totalité des sites internet.



La belle Adiouza a réagi après les rumeurs sur son divorce. Et c’est sur sa page Instagram vue par sunubuzz, qu’elle a posté une vidéo en chantant son dernier single intitulé: « Mariage ». Comme pour montrer qu’elle va hyper bien! Wait and see !