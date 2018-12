Vidéo-Affrontements entre élèves de Koalack et forces de l'ordre sur la route nationale La route nationale N°1 a été le théâtre d’ affrontements inédits hier, entre les forces de l’Ordre et les élèves des lycées de Kaolack. Ces derniers manifestaient suite à la mort par accident d’une des leurs. Nafissatou Bâ a été tuée la veille par un véhicule alorsqu’elle se rendait à son école (Nouveau lycée, Ndlr :). Les potaches ont barré la route nationale, avant d'improviser une marche vers la gouvernance. Une manifestation vite maîtrisée par les éléments du commissaire Mame Diarra Faye, pour une reprise normale du trafic.

