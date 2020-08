Vidéo - Bataille rangée entre Thiantacounes - Des blessés et 08 arrestations Une bataille rangée a éclaté à Janatou, entre les inconditionnels de Sokhna Aïda, la veuve de Serigne Bethio Thioune et ceux de Serigne Saliou Thioune, fils du défunt. Il y a eu des blessés et huit (8) arrestations.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Août 2020 à 07:09





