Vidéo - Bundesliga 1ère journée - Le Bayern "Barcelonise" Schalke 04 Auteur d'un but et de deux passes décisives (pour Gnabry) lors de sa première apparition officielle avec le Bayern Munich, contre Schalke 04 (8-0), vendredi, l'ex-attaquant de Manchester City Leroy Sané a mis en exergue l'appétit insatiable de sa nouvelle équipe.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Septembre 2020 à 08:44 | | 0 commentaire(s)|

« Comment expliquer ce 8-0 d'entrée ? L'équipe était déjà au top la saison dernière, il y a de très bons joueurs. Nous avons toujours faim, même après le triplé. Évidemment démarrer à domicile (à huis clos) par un 8-0 c'est super. C'est très agréable de jouer enfin avec ces garçons-là. C'était une très bonne soirée, un bon match, nous avons vraiment fait feu de tout bois, je suis très content. Je veux me donner à fond pour cette équipe, mais je ne suis pas encore à 100 %.», a expliqué le nouveau joueur du Bayern, Leroy Sané, double passeur décisif et buteur.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos