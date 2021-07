Vidéo- Cheikh Omar Diagne accable Wally Seck: “C’est un allié des homosexuels. »

Le mouvement And Sam Jikko Yi, dirigé par Ababacar Mboup, appelle les Sénégalais à “freiner Wally Seck et sa bande” qui font la promotion de l’homosexualité.



“J’affirme haut et fort devant le monde entier que Wally Seck est un ambassadeur attitré et un promoteur engagé de la cause homosexuelle”, a asséné Cheikh Oumar Diagne. Ce membre influent du mouvement And Sam Jikko Yi persiste et signe: “Wally Seck est un allié des homosexuels”.