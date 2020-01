Vidéo: Cheikh Yérim accuse Wally; "C’est à cause de lui que la série "Un café avec" ne marche plus"

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Janvier 2020 à 13:41 | | 0 commentaire(s)|

On en sait maintenant un peu plus sur les causes de l’arrêt la grande série "Un café avec" au sénégal", Selon son producteur c’est à cause de Wally Seck que les choses ont capoté. Invité dans l’émission "face 2 face" sur la Tfm, Cheikh Yérim accuse le fils de Thione qui lui a fait perdre beaucoup d’argent selon ses calculs.

