Vidéo DADJU: Ses fans américains hystériques l'empêchent de chanter "Jaloux" à son propre concert

Dadju est aux Etats-Unis pour une série de concerts. Ses fans américains sont si heureux de le voir qu’ils l’empêchent de chanter à son propre concert. Une séquence aussi impressionnante que magnifique, regardez !

Dadju part à la conquête du monde. Depuis quelques jours, il a ainsi posé ses valises sur le continent nord-américain pour sa tournée G20 World Tour 2019.



Après une série de concerts au Canada, il est actuellement aux Etats-Unis. Pour l’instant, ses fans ont pu le découvrir sur scène à Dallas, Washington et Atlanta. Demain, il se produira au Symphony Space de New-York avant de s’envoler pour Haïti, Phuket, Dubaï et finir à Londres en avril prochain. Mais déjà, Dadju tient à remercier sa communauté internationale en dévoilant des images de ses précédents concerts à l’étranger.



L’HYSTÉRIE DES AMÉRICAINES FACE À DADJU



Sur Instagram, le chanteur de 27 ans présente quelques-uns de ses fans américains, littéralement hystériques à la fin de son concert. « Oh mon dieu, oh mon dieu… Il est génial… C’est la meilleure chose que j’ai jamais vu, frère… Il a été incroyable… Génial, c’était génial… Dadju est très bon… », entend-on dans la vidéo (ci-après). Celui que l’on surnomme Prince Dadj nous permet aussi de découvrir les coulisses de son séjour à Washington. Mais sur Youtube, une vidéo de son concert à Dallas le week-end dernier est assez impressionnante et surtout magnifique, avouons-le : la mélodie du tube Jaloux commence, mais les fans ne laissent pas Dadju entamer sa chanson (voir ci-dessous).



« IL VA FALLOIR ME LAISSER CHANTER UN PEU ! »



Impossible pour lui d’en placer une tant le public hurle les paroles de son tube. La musique s’arrête alors et le petit frère de Maître Gims prend la parole : « On va la refaire, ok ? Mais cette fois-ci, il va falloir me laisser chanter un peu. J’ai pris l’avion de Paris pour venir ici, pour chanter ici. C’est ma musique, c’est ma musique ! C’est ‘’Jaloux’’ de Dadju, pas ‘’Jaloux’’ de Dallas ».