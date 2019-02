Vidéo : Découvrez le luxueux hôtel des joueurs du club "Tout Puissant Diamono" de Kaolack Construit par l'homme d'affaire Baye Ciss, l'hôtel des joueurs du club, "Tout Puissant Diamono" de Kaolack a été inauguré samedi dernier en présence du représentant du ministre des Sports et de nombreuses personnalités politiques et sportives. Le bâtiment R+2 est composé 21 chambres, d'une salle de musculation, de détente, d'une clinique, d'un restaurant, entres autres.

Rédigé par leral.net le Lundi 4 Février 2019 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|



