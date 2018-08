Vidéo-Démission à la TFM, Dj Boub's en parle

Les rumeurs concernant un possible départ de l’animateur de la Tfm ont enflé davantage à cause de la démission de Mamadou Ibreu Kane et d'Alassane Samba Diop. Dj Boubs vient de mettre un terme aux supputations. Au cours d’une interview avec Abba de la 2STV, il a laissé entendre que ce n’est pas la première fois qu’il lui arrive de faire face à de telles supputations. Pour dire que l’aventure entre l’animateur vedette du Groupe Gfm et son patron Youssou Ndour est loin de connaitre son épilogue.