Vidéo : Devant Oumar Guèye et Ismaila Madior Fall, Alioune Mar, maire de Rufisque Ouest, officialise son adhésion à l'APR Alioune Mar maire de Rufisque Ouest a lancé ce samedi 22 décembre à Rufisque son mouvement l'Alliance nationale pour la citoyenneté et le patriotisme(ANCP) et fait sa rentrée politique pour soutenir son Excellence, le Président de la République, Macky SALL, Secrétaire Général de l’Alliance pour la République. Le ministre Oumar Guèye, Coordonnateur départemental de l’APR, le ministre Ismaila Madior Fall, le député Souleymane Ndoye Président du Conseil Départemental, Aminata Lo Hcct, Gorgui Ciss maire de Yéne , le 2e adjoint au de Bambilor El hadji samb et d' autres responsables politiques du département ont pris part à la rencontre.

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Décembre 2018 à 14:07 | | 0 commentaire(s)|



