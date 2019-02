Vidéo - Diène Farba Sarr : "Le Président Macky Sall a trouvé cette idée géniale de créer la ville nouvelle de Diamniadio" Le Ministre du Renouveau Urbain, de l'Habitat, et du Cadre de Vie estime que le Président Macky Sall a trouvé cette idée géniale de créer la ville nouvelle de Diamniadio, la ville nouvelle du futur, étendard d'un Sénégal moderne, démocratique et compétitif, qui inaugure une nouvelle page de l'histoire économique sénégalaise.

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Février 2019 à 09:44



