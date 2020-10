Vidéo-Duo avec Jason Derulo : Wally Seck dévoile un extrait très hot du tournage

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Octobre 2020 à 12:29 | | 0 commentaire(s)|

Wally Seck est retourné aux Etats Unis. Après avoir enregistré un morceau avec Jason Derulo, Le Faramareen est à Los Angeles pour le tournage de clip. Dans cette vidéo qui fait fureur sur Instagram, on y voit Wally Seck , Jason et quelques danseuses. Très “free”, le chanteur sénégalais montre son talent de danseur. Mais Jason, non plus ne se laisse pas faire.

Avec Senego