Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vidéo: Esther et Khady réconciliées, la médiation de la fondation Keur Rassoul couronnée de succès Rédigé par leral.net le Dimanche 10 Décembre 2017 à 21:29 | | 0 commentaire(s)| Esther Ndiaye et Khady Ndiaye avaient malencontreusement eu une altercation durant la nuit du Maouloud, et le Gamou organisé par la Fondation Keur Rassoul (FKR) aux almadies. Une brouille à laquelle les membres de ladite Fondation ont tenu à mettre un terme en aidant les deux femmes à se retrouver autour d’une même table et de faire la paix. Une initiative couronnée de succès car ces dernières reconnaissant leurs tords et acceptant de fumer le calumet de la paix.Esther Ndiaye et Khady Ndiaye avaient malencontreusement eu une altercation durant la nuit du Maouloud, et le Gamou organisé par la Fondation Keur Rassoul (FKR) aux almadies. Une brouille à laquelle les membres de ladite Fondation ont tenu à mettre un terme en aidant les deux femmes à se retrouver autour d’une même table et de faire la paix. Une initiative couronnée de succès car ces dernières reconnaissant leurs tords et acceptant de fumer le calumet de la paix.







fkr92.com





Accueil Envoyer à un ami Partager