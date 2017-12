Vidéo: Françoise Hélène Gaye règle publiquement ses comptes avec Assane Diouf – Regardez.

Sa complicité avec Assane Diouf, aujourd’hui rapatrié et emprisonné à Rebeuss était connue de tous. L’activiste Françoise Hélène Gaye connue pour ses sorties salées contre le Président Macky Sall et ses collaborateurs, qui provoquent parfois l’indignation, a voulu éclaircir sa relation avec Assane Diouf qui bat de l’aile. Hélène s’est adonnée à un exercice fastidieux pour se laver à grande eau et dévoiler qu’elle n’est qu’une victime, qui a voulu épauler le sieur Assane dans sa « révolution », mais déclare que malgré tout, elle ne l’abandonnera pas tant qu’il n’est pas sorti de ses problèmes avec la justice. Regardez.





Rédigé par leral.net le Samedi 9 Décembre 2017 à 22:27 | | 0 commentaire(s)|