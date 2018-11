Vidéo Gaston Mbengue : "Sonko doit arrêter ses voyages d'exhibition et se concentrer sur le parrainage, s'il veut être candidat" Dans ce round-up de l'actualité politique, Gaston Mbengue a lancé des piques l'endroit de Ousmane Sonko, qui selon le Don King des arènes, doit arrêter ses voyages d'exhibition aux Etats Unis, Canada et en Espagne et se concentrer sur le parrainage, s'il veut être candidat à la présidentielle de février 2019"

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Novembre 2018 à 21:40 | | 0 commentaire(s)|



Cliquez-ici pour regarder plus de videos

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook