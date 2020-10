Vidéo - Guinée: Regardez les atrocités commises par les forces de l'ordre contre les populations Les forces de défense et de sécurité (?) de la Guinée continuent de persécuter les populations avec une vidéo en caméra cachée, devenue virale. En effet, ils pénètrent jusque dans les maisons, saccagent les voitures et tout autre bien matériel qu'ils trouvent sur place. L'après-présidentielle n' a pas apaisé la tension entre le camp de Cellou Dalein Diallo et celui de Alpha Condé.

