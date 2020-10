Vidéo - Histoire: Mame Ahmadou Ndack Seck, fondateur de Thiénaba, figure emblématique de la résistance islamique au Sénégal Rédigé par leral.net le Samedi 24 Octobre 2020 à 07:07 | | 0 commentaire(s)| Le fondateur de Thiénaba, Serigne Ahmadou Ndack Seck est né en 1831 à Thiénaba Kadior, près de Kébémer. Il est le produit d’un métissage entre d’une part, des nomades maures, Mame Chérif Ahmad Saïb I, Masseck Yoro Ahmad Saïb II, Massaer pour la phonétique wolof, Amary NDack. Et d’autre part, la branche des Fall Maasigui apparentée à la famille des Damels.

Le grand tournant dans la vie d’Ahmadou Ndack Seck, est sans doute la lettre d’invitation à défendre la cause de l’Islam reçue, en 1871, du marabout Cheikhou Ahmadou âa. Ensemble, ils menèrent de durs combats à la fois contre les la colonisation et contre les princes noirs.



En effet, du 28 juin 1869, jour où le village natal de Cheikhou Ahmadou a été saccagé et incendié par le capitaine de frégate Vallon, au 11 février 1875, à Samba Sadio, Cheikhou Ahmadou a livré plus de 19 combats parmi lesquels 7 contre l’occupant français. Ahmadou Ndack a été de tous les combats entre 1871 et 1875.



