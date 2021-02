Vidéo - Il reprend de force la télé et le décodeur offerts à sa petite amie après leur rupture

Une vidéo devenue virale sur la toile, montre un homme non identifié au domicile de son ex-petite amie, pour récupérer la télévision et le décodeur qu’il avait achetés pour elle, juste après leur rupture.



Dans la vidéo qui fait le tour actuellement sur Internet, en particulier sur les plateformes de médias sociaux, on peut bien voir l’homme en train de partir avec une télévision et un décodeur, tandis qu’une jeune femme ne cesse de le supplier de ne pas partir avec les objets.



L’homme qui semblait indifférent aux doléances de son ex-petite amie, est parti avec la télévision et le décodeur. Les faits se sont déroulés au Ghana.



La vidéo a généré des réactions mitigées de la part de divers internautes sur les sites de réseaux sociaux.









