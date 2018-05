Vidéo - Il tente de s'évader du tribunal en sautant du balcon

Menotté, le prévenu a tenté de s'enfuir du palais de justice en sautant par-dessus la balustrade. Une brève cavale aux conséquences très douloureuses...



Ce lundi, Christopher Clay Rudd, 35 ans, a brusquement quitté la salle d'audience du palais de justice de Spanish Fork, dans l'Utah (ouest des Etats-Unis), où il était jugé pour de multiples chefs d'accusation: vol, port d'arme illégal et trafic de drogues, notamment.



Sans doute conscient de la nature implacable du verdict, le prévenu s'est soudainement levé et a pris la fuite. S'il a réussi à sortir de la salle, il s'est en revanche rapidement retrouvé confronté à un obstacle de taille: il était au premier étage, relate le site local Good4Utah relayé par BFMTV.



Dans un film d'action, le principal intéressé aurait probablement effectué un saut périlleux parfaitement maîtrisé avant de retomber sur ses jambes sous les yeux ébahis de policiers impuissants. La réalité fut bien différente: une réception ratée, une jambe cassée, le bassin et le crâne fracturés et... un délit supplémentaire au compteur.