Vidéo - Innocence Ntap désapprouve la "monnaie locale" de Ousmane Sonko Lors de sa présentation de son livre, Ousmane Sonko, le candidat de la coalition Yaw pour la commune de Ziguinchor, avait proposé de mettre en place une monnaie locale qui va servir de monnaie d’échange entre Casamançais. Un projet d'importance régionale selon l'initiateur, mais qui continue toujours à alimenter des débats et des attaques.



Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Janvier 2022 à 23:18

Cette fois-ci, c'est au tour de Innocence Ntap, présidente du Haut conseil de Dialogue social, considère comme d'autres membres de la coalition "BENNO BOKK YAKAAR", que ce projet de Sonko n'est pas à l'ordre du jour parce que ce même type de débats a été posé il y'a quelques années et cela avait d'ailleurs occasionné l'emprisonnement de certains et la Casamance a besoin de la cohésion sociale de développement et bien évidemment, de paix. " Nous sommes très surpris de voire ce débat sur le champ politique. Quand une zone a une monnaie spécifique, c'est qu'elle veut marquer sa souveraineté et c'est une idée à bannir... ", clarifie-t-elle.

REGARDEZ





