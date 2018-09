Vidéo-La course poursuite ahurissante d'une femme avec un bébé sur le siège arrière La police texane a dévoilé la vidéo d'un incident survenu en juin. On y voit une course-poursuite ahurissante. Une voiture lancée à 160 km/heure se fait crever les pneus par la police. Le véhicule finit sa course folle (et délibérée) dans un autre.



Rédigé par leral.net le Samedi 8 Septembre 2018

La conductrice s'échappe alors et au lieu de partir en courant directement, contourne la voiture, ouvre la portière et s'empare d'un bébé dans un siège-auto. Elle s'enfuit, traverse la route fréquentée, avant d'être rattrapée alors qu'elle tente de voler une autre voiture.



Le bébé, son enfant, a été emmené aux services de protection de l'enfance.



7sur7.be

